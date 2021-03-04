Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp ve piknik yasağı devam edecek
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Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp ve piknik yasağı devam edecek

04.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:44
Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp ve piknik yasağı devam edecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "kontrollü normalleşme" kapsamında Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat parkında kamp çadırı kurma ve piknik yasağı sürecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "kontrollü normalleşme" kapsamında Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat parkında kamp çadırı kurma ve piknik yasağı sürecek.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Bozcaarmut ve Küçükelmalı'da toplum sağlığı açısından oluşan riski yönetmek ve koronavirüsün yayılım hızını kontrol altına almak amacıyla kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak, piknik yapmak ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasının devamına karar verildi.

Ayrıca, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda Bursa Caddesi, Bahattin Şeker Caddesi, Çarşı Meydanı ve pazar alanında sigara içmek gerekçesiyle maskelerin çıkarılması da yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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