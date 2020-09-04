Bozcaarmut Göleti'ndeki çalışmalar devam ediyor
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Bozcaarmut Göleti'ndeki çalışmalar devam ediyor

Vali Bilal Şentürk, "Bozcaarmut göleti koruma ve sağlıklaştırma" projesini yerinde inceledi.

Bozcaarmut Göleti'ndeki çalışmalar devam ediyor
04.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:18

Vali Bilal Şentürk, "Bozcaarmut göleti koruma ve sağlıklaştırma" projesini yerinde inceledi.

Vali Şentürk, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut göletinde Kaymakam Berker Çırak, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik'in doğal, kültürel, manevi ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak için planlanan çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik genelinde 35 göletimiz mevcut. Hepsinin ayrı bir doğal güzelliği bulunuyor. Bozcaarmut Göleti de bunlardan birisi. Hafta sonları ilimizden ve çevre illerden yaklaşık 500 kişi doğa ile iç içe olmak için geliyor. 'Kullan, koru ve geleceğe taşı' çerçevesinde hazırlanan projeyle, hem doğa turizmine hem de köylerimizin ekonomisine katkı sağlayarak, burayı marka yer haline getirmek istiyoruz. Buranın en önemli sermayesi doğa, ağaç ve göl. Ziyaretçilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri ve kalabilecekleri mekanlar olacak. Çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğinin olduğu vizyon proje, hem ilimize hem ilçemize hem de yerel halka maddi yarar sağlayacak."

Projede, kamp alanları, konaklama yerleri, yürüyüş parkurları, seyir terası, restoran, kır lokantası yer alıyor.

Kaynak: AA

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