Bozcaarmut Göleti'nde renk cümbüşü

25.10.2019 10:18

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile görenleri adeta büyülüyor.



Çam ormanı manzarası, temiz havası ve sessizliği ile ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası Bozcaarmut Göleti, özellikle fotoğrafçıların ve yeni evlenecek çiftlerin uğrak mekanı haline geldi.

Bozcaarmut köyü yakınlarında, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki gölet, bugünlerde piknikçilerin ve balıkçıların akınına uğruyor.



Eşsiz manzara eşliğinde güzel bir gün geçiren ziyaretçiler, sonbaharın yüzünü göstermeye başladığı bölgeden huzurla evlerine dönüyor.

Kaynak: AA