Bozcaadaspor'da Kutver Dönemi

Çanakkale Süper Amatör Ligde mücadele eden Bozcaadaspor'da alt yapı teknik sorumluluğuna İbrahim Zeki Kutver getirildi.



Bozcaadaspor Kulüp Başkanı Osman Ataol, yaptığı açıklamada, Bozcaadaspor'un yıllardır alt yapıya önem veren ve yürüten bir kulüp olduğunu söyledi.



İlçenin nüfusu yetersiz olduğu için alt yapıdaki sporcuların büyük çoğunluğunun ilçe dışından geldiğini ifade eden Ataol, şöyle konuştu:



"Belirli bir süredir Şahin Aydoğan alt yapıdan sorumlu idi. Fakat hayatsal süreci sebebiyle ayrılmak istediğini belirtti. Bizim de kalite olarak elimizde bulunan potansiyel bir kadro var. Bu sporcularımızın boşta kalmaması için İbrahim Zeki Kutver ile görüştük. Kendisi de bu görevi yapabileceğini söyledi. Zaten kulüp olarak hedefimiz sporculardan oluşan bir ekip kurmak. Bozcaadaspor'da öncelikli hedef bünyesindeki insanların sporcu olabilmesidir."



Kutver ise Çanakkale ve Türk futboluna katkıda bulunan Bozcaadaspor'un Çanakkale futboluna çok değerli öğrenciler kazandırdığını anımsatarak, "Devraldığımız bu bayrağı başkanımız ve yöneticilerimizle en iyi yere getirmek için uğraş vereceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Başkan ve değerli yönetimine, Çanakkale'nin köklü kulüplerinden Bozcaadaspor'un alt yapı teknik sorumluğuna bizleri layık gördükleri için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.