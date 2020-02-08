08.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:55

Bozcaada'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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