Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi - Haberler
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Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.


Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Güncel, Haber

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