Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
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Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Güncel

Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya bazı yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya bazı yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10: 00 ve 14: 00, Geyikli'den saat 11: 00 ve 15: 00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır"

Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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