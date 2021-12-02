Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi - Haberler
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Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.


Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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