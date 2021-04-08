Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ - Haberler | Güncel
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, sabah yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile Geyikli'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.


Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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