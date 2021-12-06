BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL - Haberler
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BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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