SEFERLER YARIN DA İPTAL - Haberler
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SEFERLER YARIN DA İPTAL

SEFERLER YARIN DA İPTAL
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)SEFERLER YARIN DA İPTALKuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)

SEFERLER YARIN DA İPTAL

Kuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.

SEFERLER YARIN DA İPTAL

SEFERLER YARIN DA İPTAL

SEFERLER YARIN DA İPTAL

SEFERLER YARIN DA İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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