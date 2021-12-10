SEFERLER YARIN DA İPTAL
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)SEFERLER YARIN DA İPTALKuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.
BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)
SEFERLER YARIN DA İPTAL
Kuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.