BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)

SEFERLER YARIN DA İPTAL

Kuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu.