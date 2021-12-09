Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli - Haberler
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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri, iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 13.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 14.00'te seferler yapılacak.


Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli

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