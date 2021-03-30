Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "31 Mart Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Ege Denizinde rüzgarın; 31 Mart Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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