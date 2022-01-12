Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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