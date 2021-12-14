Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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