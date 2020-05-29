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Bozcaada tutkunlarına müjde...Feribot seferleri 1 Haziran'da 3 güne çıkıyor

Bozcaada tutkunlarına müjde.

29.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:35

Bozcaada tutkunlarına müjde...Feribot seferleri 1 Haziran'da 3 güne çıkıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle feribot seferleri haftada yalnızca Cuma günleri yapılıyordu. Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada feribot seferlerinin haftada 3 güne çıkarıldığı belirtildi.

Çanakkale boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "01.06.2020 Pazartesi günü itibariyle Geyikli Bozcaada hattındaki seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere Bozcaada'dan saat 07: 15 ve 18.00, Geyikli'den 08: 00 ve 19: 00 haftanın 3 günü uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çanakkale'nin tatil gözdesi Bozcaada'da kafe ve restoranlar da 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Bozcaada tutkunlarına müjde...Feribot seferleri 1 Haziran'da 3 güne çıkıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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