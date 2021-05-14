- Bozcaada tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor

- Bozcaada tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, tarihi kalesi, koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim.

- Bozcaada tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor

ÇANAKKALE - Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, tarihi kalesi, koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Bozcaada, pandemi nedeniyle 1 yıldır hayalet kasabayı andırıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Yaz sezonunda 4 ayda 1 milyona yakın kişiyi ağırlayan turizm cenneti şimdi ise pandemi nedeniyle hayalet kasabayı andırıyor. En işlek sokakları ana caddeleri bomboş olan Bozcaada'da esnaf yine umutlu.

Büfe işletmecisi Hakan Atılgan, "İşlerimiz çok kötü bir yıldır kimse yok ama buna alışmalıyız. Yasaklar kalkınca eski günlerimize geri döneceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Bozcaada İlçe Başkanı Cevdet Çebi ise "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burası da kapalı. Esnaf zor geçiniyor. Ama Pandemi sonrası turist akını bekliyoruz. Esnaf hazırlığını şimdiden yapıyor" dedi.

Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada'da, emlakçılar yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti.

Emlakta talep patlaması

Bozcaada'da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, "Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor. Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU