Bozcaada seferlerine fırtına engeli
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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

12.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:18

Bozcaada seferlerine fırtına engeli Ege Denizinde fırtına uyarısı Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Ege Denizinde fırtına uyarısı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00 ve Geyikli'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Ege Denizinde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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