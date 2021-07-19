Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar
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Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar

Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar
Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'da 50'den fazla kişinin olduğu grup, cumartesi gecesi Sulubahçe sahilinde parti düzenledi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'da 50'den fazla kişinin olduğu grup, cumartesi gecesi Sulubahçe sahilinde parti düzenledi. Partiye katılanlar, çöplerini attıkları kumsaldaki şezlongları kırıp, şemsiyeyi de yaktı.

Bozcaada Spor Kulübü'nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde, aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin olduğu 50 kişiyi aşkın grup, cumartesi gecesi parti düzenledi. Grup, Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kırıp, güneş şemsiyesini yaktı, çöplerini de kumsalda bıraktı. Pazar sabahı Sulubahçe'ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, yanmış şemsiyeyi, kırılmış şezlongları ve çöpleri görünce tepki gösterdi. Kahyaoğlu, jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Bozcaada Belediyesi ise eğlencenin ertesi gününde sahilden görüntüleri sosyal medyadan "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" notuyla paylaştı. Görüntüleri izleyen takipçiler de gruba tepki gösterdi. Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ikinci mesajda ise "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır" denildi. 

Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar
Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar
Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik

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