Bozcaada'nın 'röntgeni' çekildi

09.10.2019 10:38

ADANIN malzeme yapısını inceleyerek bir nevi röntgenini çeken öğretim üyeleri ve öğrenciler, yeni bir sergiye imza attı. BİLGİ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde yürütülen malzeme odaklı tasarım stüdyosu 'Materiality & Interiority' çalışmaları 'Bozcaada'da Sürdürülebilir Morfolojiler Peşinde Sergisi'nde görülebilecek. Bozcaada'daki sergi 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin çalışmaları 'Bozcaada'da Sürdürülebilir Morfolojiler Peşinde Sergisi'nde bir araya gelecek. Bozcaada'daki sergide, BİLGİ Öğretim Görevlileri Deniz Tümerdem, Burcu Gülmen ve Araştırma Görevlisi Hilal Menlioğlu tarafından yürütülen malzeme odaklı tasarım stüdyosu 'Materiality & Interiority' çalışmaları sunulacak.

İlki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sergide Bozcaada'nın jeomorfolojik özellikleri, yerel malzemeleri, mimarisi ve enerji kaynakları üzerine odaklanıldı. Stüdyo kapsamında 21 BİLGİ'li öğrenci bir yandan tasarım sürecinde sınırlı kaynaklara sahip adanın kültürel ve doğal çevresi için sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmeye çalışırken, bir yandan da adanın malzeme yapısı inceleyerek adanın röntgenini çekmiş oldu.

DENİZ ERİŞTESİNDEN KAĞIT

BIFED 18 ile eş zamanlı gerçekleştirilen alan gezisinde proje katılımcıları ile Bozcaada'da bulundukları süre zarfında çalıştaylar ve malzeme avları gerçekleştirildi. Deniz eriştesinden ekolojik kağıt yapımı atölyesi sonucunda ada sahillerinden toplanan deniz erişteleri kaynatıldı. Bir seri işlemden sonra ada kağıdı üretildi.

Sergide, bu çalıştay sonrası deniz eriştesinin biyokompozit malzeme olarak potansiyellerini araştıran projeler de incelenebilecek. Sergi 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA