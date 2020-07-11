Bozcaada hafta sonu doldu taştı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bozcaada hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bozcaada hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Ada sokakları ile sahillerde neredeyse adım atacak yer kalmazken, çok sayıda tatilcinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Kuzey Ege'nin son dönemde en gözde tatil beldesi haline gelen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Ada ile ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle Gestaş saatsiz sefer gerçekleştirirken tatilciler feribota binebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Cuma akşamdan sonra başlayan hareketlilik Cumartesi gün boyu sürdü. Yüzlerce araç ve binlerce tatilci yaklaşık 4 bin 500 yatak kapasitesi olan Bozcaada'yı adeta istila etti. Polis ekipleri sık sık anons yaparak tatilcileri sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları için uyardı. Tatilcilerin bir bölümü kurallara uyarken, çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeye uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Fehmi Seval başkanlığında TÜRSAB ve TUREB yetkililerinden oluşan bir heyet de korsan turlara karşı denetim yaptı. Adanın en gözde plajı olan Ayazma sahili de kalabalıktan nasibini aldı. Plajda sosya mesafe kuralına uygun olarak 4 metrekarelik şezlong alanları oluşturuldu. Bu alanlar dışında vatandaşların plajı kullanmalarına izin verilmedi.

Hafta sonu yaşanan yoğunluk pandemi sürecinde 3 ay iş yerleri kapalı kalan esnafı sevindirse de, denetimlerin azaltılmasına tepki gösteren ada sakinleri salgın riski sebebiyle endişeli. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bütün konaklama tesisleri korona virüs (covid 19) salgınına karşı tedbir olarak 19 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık 3 ay kapalı kalan konaklama tesisleri normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran'da yeniden açılmıştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA