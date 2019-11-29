Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi

29.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:01

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den ise saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.



Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA