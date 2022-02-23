BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Haberler
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BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 07.00 ve Geyikli'den saat 08.00'deki seferler yapılacak. Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak. (DHA)

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Haberler

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