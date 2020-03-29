Bozcaada feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Bozcaada feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü

Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında adaya olan feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü.

29.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:55
Bozcaada feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü

Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında adaya olan feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, halk sağlığını tehdir etmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen salgın nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında adaya olan feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldüğü açıklandı.

Konuya ilişkin Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 29 Mart 2020 tarihli toplantısında; "İlçemizde Covid-19 hastalığının yayılımını engellemeye yönelik sosyal hareketliliği kısıtlamak için; ilçemize giriş çıkışta tek bağlantı görevi gören Gestaş Deniz Ulaşıma ait feribotun haftada iki gün (Pazartesi ve Cuma) karşılıklı günde iki sefer yapmasına, özel sebepler haricinde diğer günlerde ki seferlerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" kararı alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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