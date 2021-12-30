Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Haberler
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Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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