Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz'da başlayacak
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Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz'da başlayacak

Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ile Bozcaada arasında çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri seferler düzenlenecek.

Sefer saatleri Çanakkale'den Bozcaada'ya 10.00, Bozcaada'dan Çanakkale'ye 20.00 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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