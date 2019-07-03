Bozcaada'daki cinayette 5 şüphelinin serbest kalmasına tepki

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, ?29 Haziran günü, barda çıkan kavgada Ramazan Öksüz'ün (31) dövülerek öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilçe halkı tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın da aralarında bulunduğu kalabalık, oturma eylemi ve alkışlarla kararı protesto etti.

?Olay, Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eğlence mekanında eğlenen Ramazan Öksüz ile bir grup arasında çıkan tartışa, kısa sürede büyüyüp sokağa taştı. Dışarıda çıkan kavgada, Ramazan Öksüz, dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı.

Bozcaadalılar, 8 şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kararın ardından dün saat 23.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın da aralarında olduğu kalabalık, 'Hak, hukuk, adalet', 'Adalet istiyoruz' sloganları attı.

Yapılan oturma eyleminin ardından Ramazan Öksüz'ün arkadaşı Emrah Ataol, kalabalık adına basın açıklaması yaptı. 23 yıldır Bozcaada'da oturan sanatçı Feridun Düzağaç da basın açıklaması sırasında Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını elinde tuttu.

Emrah Ataol, şüphelilerden sadece 3'nün tutuklanmasının Bozcaada halkının vicdanında yara açtığını söyleyerek, "Şüphelilerin çoğu mahkemede verdikleri ifadelerde Ramazan Öksüz'ü darp ettiklerini kabul etmelerine rağmen ve kamera görüntülerinin de bunu teyit etmesine rağmen alınan bu haksız kararı Bozcaada halkı kabul etmemektedir. Bu cinayete dahil olan her şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Ramazanımız öldü, Bozcaada susmaz, Bozcaada unutmaz, Bozcaada ayakta" diye konuştu.

'Unutulmayacaksın' yazan Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını elinde tutup açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç ise "Aslında insanlığa yakışmayan bir şeyin Bozcaada'da yaşanıyor olmasından çok derin bir acı yaşıyorum. Fakat bugün elimize tutuşturulan adalet ve vicdan duygusu maalesef çocuklarımıza güzel şeyler anlatmak için bizi çok gönülsüz koyan bir haksızlıktır. Bugün bile isteyerek, döverek adam öldüren 11 meczubun sadece 3'ünün tutuklu kalması, sadece güzel insanların vicdanlarına yapılmış bir şey değil, Türkiye'de adalet isteyen, Türkiye'de adaleti tescil etmek için görevlendirilmiş insanların da bir acziyetidir" dedi.

Bozcaadalılar, sosyal medyada da 'Bozcaadaayakta' hasthag'i ile kampanya düzenledi. Kısa sürede binlerce tweet atıldı.



Kaynak: DHA

- Çanakkale