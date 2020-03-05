Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:24
Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

'nin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan aparat ile düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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