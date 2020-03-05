Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan aparat ile düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının ifade işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA