Bozcaada'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

05.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:24

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan aparat ile düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA