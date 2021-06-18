BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege'ye kadar ulaşmıştı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege'ye kadar ulaşmıştı. İki gündür lodos esen hava nedeniyle Bozcaada'da balıkçı barınağı ve limanın içi büyük ölçüde müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntü, turizm cennetinde endişe yarattı.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'yı da tehdit etmeye başladı. Kısa süre önce oyuncu Ata Demirer'in çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Ege'ye kadar ulaştığını ortaya koymuştu. Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaada'da balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Bozcaada Belediyesi bugün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bozcaadalılar, havanın poyraz estiği günlerde Çanakkale Boğazı'ndan Kuzey Ege'ye doğru akan müsilajın adayı teğet geçerek, Yunan sularına doğru ilerlediğini belirtti. Ancak lodosun etkisiyle geri gelen müsilajın balıkçı barınağı ile limanın içerisine dolduğuna dikkat çeken adalılar, başlayan turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için rüzgarın yönünün poyraza dönsün diye dua ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı