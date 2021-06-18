BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege'ye kadar ulaşmıştı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege'ye kadar ulaşmıştı. İki gündür lodos esen hava nedeniyle Bozcaada'da balıkçı barınağı ve limanın içi büyük ölçüde müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntü, turizm cennetinde endişe yarattı.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'yı da tehdit etmeye başladı. Kısa süre önce oyuncu Ata Demirer'in çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Ege'ye kadar ulaştığını ortaya koymuştu. Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaada'da balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Bozcaada Belediyesi bugün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bozcaadalılar, havanın poyraz estiği günlerde Çanakkale Boğazı'ndan Kuzey Ege'ye doğru akan müsilajın adayı teğet geçerek, Yunan sularına doğru ilerlediğini belirtti. Ancak lodosun etkisiyle geri gelen müsilajın balıkçı barınağı ile limanın içerisine dolduğuna dikkat çeken adalılar, başlayan turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için rüzgarın yönünün poyraza dönsün diye dua ediyor.

BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ
BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ
BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ
BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü
Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Gareth Bale Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOZCAADA'DA TEDİRGİN EDEN MÜSİLAJ GÖRÜNTÜSÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 19:15:11. #1.15#

title