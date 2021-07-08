Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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