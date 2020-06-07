Bozcaada'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir işletme ile 3 kişiye para cezası Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanış saatine uymayan bir işletme ile sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 3 kişiye toplam 4 bin 289 lira ceza kesildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanış saatine uymayan bir işletme ile sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 3 kişiye toplam 4 bin 289 lira ceza kesildi.

Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla ilgili devletin aldığı tedbirlerin adada titizlikle uygulandığı belirtildi.

Denetimlerin de aynı titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozcaada'ya 5 Haziran Cuma günü 645 vatandaşımız giriş yapmış olup, adaya giren tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Adaya yeni gelen 306 vatandaşlarımızın kalacakları adresler kayıt altına alınmıştır. 6 Haziran Cumartesi günü itibarıyla beyan ettikleri adreslerde kalan vatandaşlarımızın durumları ve ihtiyaçları jandarma ve emniyet ekiplerimizce kontrol edilmiştir.

Aynı gün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediye Zabıtası tarafından adada açık olan yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda denetimleri yapılmıştır. Denetimlerde kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için bir işletmeye ve 3 vatandaşa toplamda 4 bin 289 lira ceza uygulanmıştır.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde de Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ve konaklama işletmecilerinin mutabakatı çerçevesinde konaklama tesislerinin kapalı oldukları tespit edilmiştir."

Kaynak: AA