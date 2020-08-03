Bozcaada'da korkutan yangın Bozcaada'da korkutan yangın Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde fıstık ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Bozcaada'da korkutan yangın

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde akşam saatlerinde fıstık ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yangına müdahale ediyor.

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE Kurban Bayramı nedeniyle binlerce taticinin akın ettiği Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangın korku anlar yaşattı.

Yangın, Beylik Koyu mevkisinde, fıstık ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda akşam saat 20: 00 sıralarında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozcaada Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda da vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Geyikli İskelesi'nden adaya 2 arazöz gönderildi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, bayram programlarını yarıda keserek Bozcaada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktılar. Her iki başkan

tüm yangın araçları ve ekiplerini de alarak adaya geçiş yapıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve ormanlık alana sıçramasını önlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA