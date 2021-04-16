BOZCAADA'DA KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI

Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (4)GEMİ KURTARILDIBozcaada önlerinden geçilirken, dümen arızası nedeniyle karaya oturan, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi 'Banu-S' kurtarıldı.

Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (4)

GEMİ KURTARILDI

Bozcaada önlerinden geçilirken, dümen arızası nedeniyle karaya oturan, 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi 'Banu-S' kurtarıldı. İlk olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün dalgıçları, sörvey kontrolü yaptı. Kurtarma uzmanlarının planlaması dahilinde 'Türkeli' kurtarma römorkörüyle bağlanan halat ile gemi, çekilmeye başlandı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonunda gemi, yüzdürüldü.

Su altı kontrolleri yapılacak gemi, hasar tespit edilmezse İzmir'in Aliağa Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı