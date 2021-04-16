Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan 'Banu-S' isimli kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan 'Banu-S' isimli kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinden İzmir'in Aliağa ilçesine gitmekte olan 70 metre uzunluğunda Türk bayraklı kargo gemisi Banu-S gece geç saatlerde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Taş Adası mevkiinde karaya oturdu.

Dümeni kitlenen geminin kaptanı telsizle durumu Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye kısa sürede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı belirtildi.

İstanbul'dan sörvey ekipleri yola çıktı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan sörvey ekipleri gelerek geminin altında dalış gerçekleştirecek. Eğer geminin altında yırtılma ya da herhangi bir hasar yoksa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle çekme işlemi gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı