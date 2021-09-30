Bozcaada'da kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozcaada'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bozcaada'da kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.G. isimli şahsın Bozcaada'daki işletmesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır vaziyette bin 300 litre şarap ve 7 adet kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Ürünlere el konulurken, şüpheli H.G. isimli şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Kenan Karaman Ziya Selçuk Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bozcaada'da kaçak içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:13:49. #1.11#