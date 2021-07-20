Bozcaada'da balık avlarken girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Bozcaada'da balık avlarken girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bozcaada'da balık avlarken girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde balık avlamak amacıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde balık avlamak amacıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ailesiyle dün akşam saatlerinde geldiği Çayır mevkisinde zıpkınla balık avlamak için girdiği sudan çıkmayan Emin Atik Meral (54) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karadan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalara, denizden de sahil güvenlik unsurları destek veriyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da dün akşam kaybolan 54 yaşındaki Meral için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Emin Atik Meral, dün akşam ailesiyle balık avlamak için Çayır mevkisine gelip suya girmiş, uzun süre sudan çıkmaması üzerine,sahil güvenlik ekiplerinin de desteğiyle kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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