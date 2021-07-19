Bozcaada'da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı
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Bozcaada'da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı

Bozcaada'da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı
Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi Çayır plajında zıpkınla balık avlamak üzere denize giren 54 yaşındaki Emin Atik Meral, kayboldu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi Çayır plajında zıpkınla balık avlamak üzere denize giren 54 yaşındaki Emin Atik Meral, kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine denize girdiği yerde karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Bozcaada ilçesinde yaşayan Emin Atik Meral, beraberinde eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır plajına geldi. Saat 16.30 sıralarında Emin Atik Meral, balık avlamak üzere şnorkel gözlük, zıpkın ve palet ile denize girdi. 2 saat denizden çıkmayan Emin Atik Meral için endişelenen ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden kayıp Emin Atik Meral'i bulmak için arama çalışması başlattı. Olay yerinde ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz bölgede çalışmaları takip etmek için Çayır plajına geldi. Bozcaada Kaymakamlığına vekalet eden Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da adaya geldi. Bu sırada denizden arama çalışmalarına, Bozcaada Belediyesi ekipleri ile adada yaşayanlar da tekneleriylekatıldı.

Emin Atik Meral'den 15 dakika sonra denize giren arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ise şunları söyledi: "Denize girmek için Çayır plajına gittik. Emin Atik Meral kardeşim hazırlandı, ben önceden denize dalayım sen sonradan girersin dedi. Ben kendisinden 15 dakika sonra denize girdim. O aşamada kendisi yaklaşık 50-60 metre açılmıştı. Hatta arkadaşlar da 'bak bak balık vurdu' dediler. Bende arkasından denize girdim. Denize girdikten sonra 100-150 metre ileride Emin Atik Meral arkadaşımı gördüm. Sonrasında ise kendisini bir daha göremedim. Yaklaşık 2 saat suda kaldım. 2 saat sonra çıktığımda Atik'in gelmediğini öğrenince endişelendim. Kendisini saat 19.30'a göre ayarlamıştı. İçime bir şüphe düştü. Sahil Güvenliği arayalım. Gelip bir baksınlar, kayalara çıkmıştır, yorulmuştur. İşte olay ondan sonra bu hale geldi."

Ekipler, karadan ve denizden sürdürdüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. 


Bozcaada'da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı
Bozcaada'da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik

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