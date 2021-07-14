Bozcaada'da ağustos ayında caz festivali düzenlenecek
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Bozcaada'da ağustos ayında caz festivali düzenlenecek

Bozcaada'da ağustos ayında caz festivali düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan "Bozcaada Caz Festivali" cazın usta isimlerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan "Bozcaada Caz Festivali" cazın usta isimlerini ağırlayacak.

Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak festival, 20-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çok sayıda ünlü ismin sahne alacağı Bozcaada Caz Festivali'nin ikinci yılında hayata geçirilen festival özel projesi Bozcaada Ensemble ise etkinliğin 5. yılında sanatçı konukları Kalben, Ceylan Ertem, Seçil Akmirza ile eşsiz bir müzik deneyimi sunacak.

Batı Afrika poli ritimleri ve klasik Hint müziğinden, dub techno ve post-rocka kadar çeşitli alanlardan esinlenerek yarattıkları müzikleriyle tür sınırlarını aşarak kendi yollarında ilerleyen genç dörtlü Fazer ve alışılmadık enstrümanlarla modern ve doğaçlama caz müzik yapan Sketchbook Quartet gibi yükselmekte olan genç yetenekler de Bozcaada Caz Festivali'nde Ayazma Manastırı'ndaki çınar ağaçlarının gölgesi altında 3 gün boyunca dinlenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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