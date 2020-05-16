Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda 18 Mayıs pazartesi itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi.

Maskesiz sokağa çıkanlara da idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA