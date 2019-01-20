Bozcaada'da 650 Seçmen İtirazı Geri Çekildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, 31 Mart yerel seçimler öncesi, adada yaşamadığı belirtilerek 650 seçmen için yapılan itiraz, geri çekildi.

AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı, Ezine İlçe Seçim Kurulu'na, 2 bin 476 seçmenden 650'si için sürekli adada oturmadıkları gerekçesiyle itiraz ederek, adres tespiti yapılmasını istedi. Ezine İlçe Seçim Kurulu da tespit yaptırdı. Jandarma ve polis, itiraz edilen isimlerin adreslerine giderek adada yaşayıp yaşamadıklarını tutanak altına aldı. Adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle tutanak tutulan bazı seçmenler, dün ellerinde elektrik ve su faturalarıyla jandarma ile polis karakoluna gitti. Adalıların sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde yetkililere göreve davet etti. AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı tarafından Ezine İlçe Seçim Kurulu'na adada yaşamadığı belirtilen 650 seçmen için yapılan itiraz geri çekildi.

Konuyla ilgili AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kıymetli Bozcaadalılar, 2 gündür kamuoyunu meşgul eden seçmen silinmesi ile ilgili olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı hissettik. Şöyle ki, biz AK Parti İlçe Yönetimi olarak adada yaşayanların adada oy kullanması, adada sadece sezonluk çalışmaya gelenlerin ve yaz aylarında adaya kısa süreliğine tatile gelenlerin asıl yaşadıkları yerlerde oy kullanmaları noktasındaki kanaat sebebi ile seçmen listelerini aynen CHP ve diğer partiler gibi bizde inceleme yaptık ve adada yaşamayan ve geçici olarak gelip giden ve sezonluk çalışmaya gelenlerin oylarını asıl yerlerinde kullanmalarını istedik. Seçim günü gelip oy kullanıp akşam gemisi ile dönenlerin Bozcaada'nın geleceğine yön vermelerini istemedik. Yine evini başkasına kiralamış kendisi tatil amaçlı yaz aylarında gelip karavanında kalan ve artık Çanakkale de oturanların ikamet ettikleri yerde oylarını kullanmalarını istedik. Yani aslında iddia edildiği gibi amaç ayrıştırmak, insanları sorgulatmak, karakola çağırtmak değil idi. Samimi olarak istenen gerçekten adada evi olan ve adada yıl içerisinde uzun zaman yaşayan kişilerin oy kullanmaları idi. Hatta bu konuda YSK'nın kararı da herkesin bulunduğu yerde oy kullanması idi" denildi.

Aktan'ın açıklamasının devamında ise "Ancak gelinen nokta itibari ile adada bir kısım seçmenin oluşturduğu kamuoyunun, aslında bugüne kadar sokakta var olan kanının tam tersine sezonluk çalışmaya gelen ile sadece yaz dönemlerinde 3-5 günlüğüne tatile gelen kişiler gibi öğlen gemisi ile gelip oy kullanıp akşama dönmek şeklindeki tavrın adalılarımız tarafından talep ve kabul gördüğünü gördük. Gün içinde üst yönetim parti yetkililerimiz ile yaptığımız görüşmeler ve girişimler sonucunda bugün itibari ile Bozcaada da seçmen listesinde bulunan herkesin oyunu Bozcaada da kullanması notasında ortak fikir de çıktı. Sonunda da Bozcaada da var olan herkesin Bozcaada da oy kullanması noktasında karar ortaya çıktı. Dünkü açıklamamızda da olduğu gibi bu sürecin çözümü noktasında elimizden gelen çabayı göstermiş bulunmaktayız. Söz konusu Bozcaada olduğunda gerektiğinde her şeye rağmen elimizden gelen çabayı göstermekten kaçınmayız. Burada Tüm Bozcaada sakinlerine de Bozcaada konusunda tüm eksiklerin farkına vararak ve Bozcaada'nın hak ettiği noktada olmadığını bilerek 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını kullanırken sadece siyasi ve ideolojik hesaplarla oylarını kullanmamalıdırlar. Biz kocaman bir aileyiz #bozcaadabizim #bozcaadahepimizin dir. Seçim sürecinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

- Çanakkale

Kaynak: DHA