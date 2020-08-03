Bozcaada bayram tatilinde dolup taştı Bozcaada bayram tatilinde dolup taştıÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinin tamamı doldu, tatilciler restoranlarda yemek yiyecek yer bulmakta zorlandı.

Bozcaada bayram tatilinde dolup taştı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinin tamamı doldu, tatilciler restoranlarda yemek yiyecek yer bulmakta zorlandı. 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alamayanlar yer bulamadı. Sahiller tıklım tıklım oldu. Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Bozcaada'da, 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alamayanlar yer bulamadı. 4 bin yatak kapasiteli Bozcaada'da konaklayanların sayısı kayıt dışı konaklama ile 10 bini aştı. Otoparklarda yer kalmadı. Bazı yeme içme mekanlarında kuyruklar oluştu.

Ayazma Plajı başta olmak üzere sahiller denize girenlerle tıklım tıklım oldu. Az sayıdaki kolluk gücü, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulunsa, 10 binlerce tatilinin akın ettiği Bozcaada'da denetim yetersiz kaldı. Koronavirüs kurallarına bazı tatilciler uydu, bazıları uymadı. Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapan feribotlarda ayakta bile yayalara yer kalmadı. Yüzlerce insan feribotta sosyal mesafeyi koruyamadı. Gestaş firması, bayram tatili boyunca 2 feribotla doldur boşalt usulü saatsiz sefer yaptı. Ada'da yaşayan vatandaşlar ise, koronavirüs nedeniyle tedirgin oldu.

Adada aşırı araç yoğunluğu ve otoparkların yetersizliği nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Bazı tatilciler, araçlarını sokağın ortasına, kaldırımlara park etti. Trafik birçok noktada sık sık kitlense de adada görev yapan iki trafik polisi yoğun mesai harcayarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Ada merkezinde yaya trafiği de çoktu. Gece 01.30'da adada tüm işletmeler geçen sene belediyenin aldığı karar ile kapanıyor. Adada bu yaz eğlencenin olmaması bazı tatilcileri üzse gece saat 02.00'den sonra sokaklar boşaldı.

Kurban Bayramı tatilinde de adanın taşıma kapasitesinin çok üstünde misafir ağırladığını dile getiren Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, 'Tahmini kayıt dışı konaklama ile birlikte adada günlük 10 binin üzerinde tatilci misafir ediyoruz. Bunun yanında adaya 6-7 bin de günübirlik geçişler olduğunu tahmin ediyoruz. Maalesef 4 bin yatak kapasitemizin olduğu adamızda kayıt dışı konaklamanın önüne geçilmediği için böyle bir tablo ile karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA