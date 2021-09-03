Bozcaada açıklarında makine arızası yapan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bozcaada açıklarında makine arızası yapan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen kurtarıldı

Bozcaada açıklarında makine arızası yapan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunulan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunulan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bozcaada ilçesi açıklarında yelkenli bir tekne makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yelkenli teknenin olduğu bölgeye giden ekipler, teknede bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kurtarılan 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Yelkenli tekne ise Geyikli feribot iskelesine yedeklendi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Bozcaada açıklarında makine arızası yapan yelkenli teknedeki 59 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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