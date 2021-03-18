Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

18.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:24
Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, Batı Burnu mevkisinde kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta, demir sahasında karaya oturdu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, Batı Burnu mevkisinde kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta, demir sahasında karaya oturdu. 

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, saat 19.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma- 3 römorkörü ile KEGM- 9 isimli tahliye botu sevk edildi.Bozcaada Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yapacağı inceleme ve değerlendirmenin ardından geminin, bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatılacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 22:25:14. #1.15#
title