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Bozcaada açıklarında gemi kazası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bozcaada açıklarında gemi kazası

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 gemi çatıştı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 gemi çatıştı. Kaza sonrası ekipler, bölgede deniz kirliliği olup, olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.

Rusya'dan Mısır'a buğday taşıyan, Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a giden, fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' adlı gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı. Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu güvenlik amacıyla bölgeye sevk edildi. Can kaybı yaşanmazken, ekipler, bölgede deniz kirliliği olup olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.


Bozcaada açıklarında gemi kazası

Bozcaada açıklarında gemi kazası

Bozcaada açıklarında gemi kazası

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

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