Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Bozcada ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcada ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Eylül Perşembe günü saat 16.35'te, yelkenli teknelerinin makine arızası yapması sonucu yardım talebinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Geyikli Feribot İskelesi'ne yanaştırılan teknenin içerisinde bulunan 59 düzensiz göçmen, Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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