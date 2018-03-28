Bozbey Üreten Kadın Dernekleriyle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadın dernekleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle kadın istihdamını artırmak, kadınların sosyal hayatın içinde var olmasını sağlamak amacıyla Nilüfer ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde kurulan kadın dernekleri, her alanda aktif rol almaya devam ediyor. Bursa'da bulunan diğer kadın dernekleriyle de iş birliği yapan Nilüferli kadınlar, örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Nilüfer'de yer alan kadın derneklerinin de aralarında bulunduğu 22 kadın derneğinin bir araya gelerek kurduğu Bursa Üreten Kadınlar Federasyonu, örnek bir dayanışma sergileyerek, doğal ve yöresel ürünlerin satışını gerçekleştirdiği Bereketlim'i vatandaşın hizmetine sundu. Kadın derneklerinin başkanları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Adil Kayaoğlu'nu düzenlenen kahvaltıda ağırladı. Bursa Üreten Kadınlar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda Başkan Mustafa Bozbey, kadın derneği yöneticilerini birlik ve beraberliklerinden dolayı kutladı.

Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almaları için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, üreten ve ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey, "Kurum olarak yıllardır kadınlara yönelik yaptığımız projelerle sizlerin hem üretime katkı sağlamanızı hem de çeşitli kurslarla kendinizi geliştirmeniz için çalışmalar yürütüyoruz. Destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu da desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA