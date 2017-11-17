Bozbey Personelle Kahvaltıya Buluştu

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha yapacak çok işimiz var" dedi.



Başkan Mustafa Bozbey, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla şantiyede düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Nilüfer Belediyesi'nin yapmış olduğu çok önemli işlerin merkezi halinde olduğunu vurgulayan Bozbey, "Burada yaşanacak en ufak aksaklık, çarkın bütün dişlilerini etkiler. Çalışanlarımız bunun için gerekli hassasiyeti göstermeli" dedi.



Personele uyarılarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, çalışanlar tarafından yapılacak iyi ya da kötü her işin, hareketin ve söylenecek her sözün, Nilüfer Belediyesi'ni temsil ettiğini ifade etti. Bozbey şöyle konuştu:



"Ulaşım görevlisi arkadaşlarımın, yollarda araç kullanırken Nilüfer Belediyesi'nin aracını kullandığını unutmaması gerekiyor. Diyaloglarımızı da, iş ahlakı çerçevesinde yapmalıyız. İş kalitesine önem vermek zorundayız. Sorunların büyük bir kısmını çözecek olan bizler olabiliriz ancak, meselelerin çözümüne katkı sağlayacak olan en önemli arkadaşlarımız da sizlersiniz. Bu geminin içinde hep beraberiz. Dalgalı denizlerde dahi gemiyi karaya sağlıklı bir şekilde ulaştırmak hepimizin sorumluluğu. Bu kurum hepimizin. Kurumun değerlerine de sahip çıkmak sorumluluğundayız. Aksaklıkları ortadan kaldırarak, sorunları en aza indirmek zorundayız. Tüm çalışanlarımız bunun bilincinde olmalı."



Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, "Yapacak daha çok işimiz var" dedi. - BURSA