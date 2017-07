Bozbey: "Nilüfer'in Nüfusu Kadar Ağaç Dikeceğiz"

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği "En Güzel Bahçe Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Mustafa Bozbey, "Kurum olarak yılda yaklaşık 15 bin ağaç dikerek bugünlere geldik. Hedefimiz Nilüfer'in nüfusuyla diktiğimiz ağaçları eşitlemek" dedi.



Nilüfer Belediyesi tarafından halkı yeşile özendirmek amacıyla düzenlenen "En Güzel Fabrika, Ev ve Site Bahçesi" yarışmasına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen yarışmaya 3 ayrı kategoride toplam 25 başvuru yapıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren en güzel fabrika, ev ve site bahçeleri sahiplerine, düzenlenen törenle plaket verildi. Birinci olan fabrika ve sitenin bahçesine de "En Güzel Bahçe" bayrağı asıldı. 15 fabrikanın katıldığı ve jüri üyelerinin en güzel bahçeyi seçerken zorlandığı yarışmanın "En Güzel Fabrika Bahçesi" kategorisinde BZ Jakarlı Dokuma San. Tic. LTD. ŞTİ. birinci olurken, İpeker A.Ş. ikinci, Elsisan Makine San. Tic. A.Ş. de üçüncü sırada yer aldı.



"En Güzel Ev Bahçesi" kategorisinde Altınşehir Mahallesi'nden Güler Aksakal'ın bahçesi birinci olurken, Alaaddinbey Mahallesi'nden Zafer Erker'in bahçesi ikinci, Çamlıca Mahallesi'nden Kemal Işıldak'ın bahçesi de üçüncü oldu. Yarışmanın, "En Güzel Site Bahçesi" kategorisinde de birinci Turkuaz Plus Sitesi, ikinci İnallar Hayat Sitesi, üçüncü Seçkinpark Sitesi oldu.



Başkan Mustafa Bozbey, "Biz Nilüfer'in yeşil Bursa'yı tekrar oluşturabilme iddiasını taşıyan bir yer olduğunu söylüyoruz. Bursa'ya 30-40 yıl önce gelmiş insanlar, şimdi geldiklerinde maalesef gri bir Bursa'yla karşı karşıya kalıyorlar. Nilüfer, bu gri Bursa'yı Yeşil Bursa'ya çevirme iddiasını yıllardır ortaya koyan bir anlayışı sürdürüyor. Bu çok önemli. Bu anlayışa Nilüferliler, Nilüfer'deki iş adamları da destek veriyor. İşte bu sayede, Nilüfer'in her yerinde yeşil Bursa kimliğine dönüştürecek olan anlayışı görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar elbette yetmiyor. Eğer biz, 40 yıl önce sanayi ve konutların inşasıyla beraber çevre anlayışımızı, değerlerimizi birikim haline getirmiş olsaydık, günümüzde de yeşil Bursa olarak korunur, geleceğe taşınırdı."



Diktikleri ağaç sayısını, Nilüfer'in nüfusuyla eşitlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardır bitkilerin yanında yılda yaklaşık 15 bin fidan dikerek bugünlere geldik. Hedefimiz, görevde olduğumuz sürece Nilüfer'deki ağaç sayısını, Nilüfer'in nüfusuyla eşitlemek. Daha 2 yıl süremiz var. Herkesin bir ağacı olmasını istiyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak diktiğimiz ve vatandaşlara dağıttığımız fidanlarla bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Bu konuda bugüne kadar Nilüfer'in ve Bursa'nın yeşiline destek olan, katkı koyan herkesi kutluyorum. Nilüfer, eğitim bilim, kültür sanat ve spor kenti olmanın yanında, çevreye duyarlı ve yeşilin de kentidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kategorilerinde dereceye girenlere plaketleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu tarafından verildi. Site ve fabrika bahçesi kategorisinde birinci olan bahçelere de "En Güzel Bahçe" bayrağı çekildi.