Bozbey: "Hiçbir Tarla Boş Kalmamalı"

Bursa'nın Kestel ilçesindeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kuracakları kooperatifler, soğuk hava depoları ve paketleme tesisleriyle çiftçinin, köylünün yanında olacaklarını belirtti. Bozbey, "Köy çocuğu olarak sizlerin derdine biz derman olacağız. Hiçbir tarla boş kalmamalı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına Kestel'in mahallelerini ziyaret ederek devam etti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP'nin Ketsel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı'nın da katıldığı ziyaretlerin ilk durağı Serme Mahallesi oldu. Kahvehaneleri ziyaret eden Mustafa Bozbey, kendisinin de köy çocuğu olduğunu ve çiftçinin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Mustafa Bozbey, "Nilüfer'de 20 yıldır hep insana yatırım yaptık. Mutlu huzurlu geleceğe güvenle bakacakları kent için projeler ürettik. Nilüfer'de tarım alanında çiftçilerimiz için önemli çalışmalara imza attık. Şimdi bunu Bursa geneline yaymak için yola çıktık" dedi.

"Tarım A.Ş. çiftçiye destek olmalı"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye destek olması gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Kuracağımız kooperatifler, soğuk hava depoları ve paketleme tesisleriyle çiftçimizin köylümüzün yanında olacağız. Aydın, Eskişehir ve İzmir'de bunun örnekleri var. Tarım A.Ş. çiftçiyle rekabet etmeden destek olmalı. Ürünleri başka ülkelerden ithal edeceğine, yerli üreticiden alarak destek olmalı. Köy çocuğu olarak sizlerin derdine biz derman olacağız. Hiçbir tarla boş kalmamalı. Biz çiftçinin yüzünün gülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mustafa Bozbey daha sonra Barakfakih, Narlıdere, Dudaklı, Ümitalan, Babasultan mahallelerine de giderek halkla buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Babasultan Mahallesi'nde Geyiklibaba Türbesi'ni de ziyaret ederek dua eden Mustafa Bozbey aynı akşam, Bal-Göç ve Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nu da ziyaret ederek üyelerle buluştu. - BURSA

Kaynak: İHA