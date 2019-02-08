Bozbey: "Hal Giriş Ücretlerinde İndirim Mutluluk Verici"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim sürecinde verdiği bazı sözlerine ilişkin düzenlemeler yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Kent Hali giriş ücretini kaldıracağı yönündeki vaadinden sonra giriş ücretlerine indirim yapıldığını belirten Bozbey, "Merinos çalışanlarına verdiğimiz yer sözü de üç gün sonra gerçekleşti. Bu iyileştirmeler bizi de mutlu ediyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Samsun Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek Bursa'da yaşayan Samsunlular ile biraraya geldiler.

Bozbey ve Erdem ilgiyle karşılandı.

Ziyarette, seçim sürecinde yaşananlara değinen Mustafa Bozbey, gündeme getirdiği bazı sorunlara ilişkin düzenlemeler yapıldığına dikkat çekti. Bozbey, 31 Mart seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde çözüm vaadinde bulunduğu bazı konularda yapılan iyileştirmelerin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Mustafa Bozbey, "Bursa'da güzel şeyler de oluyor. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde vatandaşlarımız ile sorunlarımızı konuşuyoruz. Biz de göreve geldiğimizde nasıl çözüm getireceğimizi açıklıyoruz. Bu açıklamalarımızdan hemen sonra bazı iyileştirmeler yapılıyor. Bunlar halk adına güzel şeyler. Bizi de mutlu ediyor" dedi.

Bozbey, 25 Ocak'ta Bursa Kent Hali'ne yaptığı ziyarette, giriş ücretlerinin esnafı zorda bıraktığını belirterek, göreve geldiği takdirde bu ücreti kaldıracağı sözünü verdiğini hatırlattı. Bozbey bu açıklamaları üzerine yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: "Hakikaten hale giriş ve çıkışlarda pazarcı esnafından önemli bir ücret alınıyor. Biz de dedik ki, '31 Mart itibari ile inşallah seçildiğimiz takdirde hal giriş ücretlerini kaldıracağız.' Ardından üç gün sonra giriş ücretlerinde yüzde 80 indirim yapıldı. Demek ki oluyormuş. Peki bugüne kadar neden yapılmadı?"

Merinos emektarlarına yer sözü verdik

2 Şubat'ta da Merinos Çalışma Grubu ile buluştuğunu ve onlara da yer sözü verdiğini belirten Mustafa Bozbey, bu açıklamasından kısa süre sonra yaşanan gelişmeden de memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bozbey, "Merinos çalışanlarının bir yemeğine davet edildim ve konuşmamda 'Merinos bir kültürdür, siz burada yıllarca çalıştınız ve burası ile ilgili bir hikayeniz var, anılarınız var. Burada neden sizin bir yeriniz yok, size neden bu binada yer verilmedi. 31 Mart itibariyle seçildiğimizde sizlere yer vereceğiz' dedim. 3 gün sonra Merinos çalışanlarına yer verildi. Bizim 20 yıllık birikimimiz var. Nerde neyin nasıl olacağını biliriz. Verdiğimiz tüm sözlerin de arkasındayız. Bunları da bildiklerinden hemen iyileştirmelere başladılar. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru şeyler söylüyor, doğru işler yapıyoruz. Allah da, kul da doğrunun yanındadır" dedi.

20 yıllık tecrübeyle Nilüfer'i Bursa'nın merkezi konumuna getirdiklerini ifade eden Bozbey, "Şimdi sıra Bursa'ya geldi. Halkımızın desteğiyle nasıl Nilüferliler'i gülümsettiysek, Bursalıları da gülümsetmek için bir yolculuğa çıktık. Bursa'nın sorunlarını biliyoruz. Bursa'yı ameliyat etmemiz lazım. Bursa'yı yeniden şekillendirmemiz lazım. Bursa'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu anlayışı gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Otruş da Mustafa Bozbey'e yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, bazı sorunlarını paylaştı. - BURSA

Kaynak: İHA